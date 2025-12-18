Auguri azzurri per il 22 dicembre

Con l’avvicinarsi del Natale, tempo di riflessione, di condivisione e di rinnovata speranza, sentiamo il desiderio di ritrovarci non solo per scambiarci gli auguri, ma anche per rafforzare quel legame umano e politico che ci unisce nel nostro percorso comune. Per questo motivo, lunedì 22 dicembre alle ore 21.00, presso il Discanto di Sottomarina, ci incontreremo in modo semplice e conviviale per una pizza insieme: un momento informale, ma ricco di significato, per stare assieme, confrontarci e vivere lo spirito di comunità che è alla base del nostro essere partito.
In un tempo complesso, in cui l’impegno politico richiede ancora più passione, ascolto e senso di responsabilità, crediamo sia importante fermarsi un attimo, guardarci negli occhi e ritrovare, anche attraverso la convivialità, la forza delle relazioni e dei valori che ci guidano. Sarà un’occasione per condividere gli auguri di Natale, ma anche per rinnovare il nostro impegno comune, con lo sguardo rivolto al futuro e con la consapevolezza che solo insieme possiamo continuare a costruire una comunità più giusta, solidale e partecipata.
Se sarete liberi, vi chiediamo gentilmente di confermare la vostra presenza, al segretario comunale di Forza Italia Chioggia, Beniamino Boscolo 347/8613486. Sarà un piacere ritrovarvi.