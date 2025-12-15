Ass. Ignazio Silone, da 44 anni

«Gente di mare, gente di Chioggia» non è soltanto un’espressione evocativa, ma una vera e propria dichiarazione identitaria, capace di racchiudere in poche parole l’anima profonda di una comunità che affonda le proprie radici nella cultura del lavoro, della solidarietà e dell’orizzonte aperto.
Con sincero e partecipe compiacimento ho preso parte all’iniziativa promossa dal Circolo Culturale “Ignazio Silone”, che celebra il traguardo significativo dei quarantaquattro anni di attività, confermandosi come presidio autorevole di pensiero, dialogo e impegno civile. Una continuità così longeva non è frutto del caso, ma il risultato di una visione tenace, nutrita da passione culturale e da un costante senso di responsabilità verso la collettività.
Portare i saluti dell’Amministrazione comunale di Chioggia e rendere omaggio a donne e uomini che si sono distinti per il loro apporto sociale, solidale e culturale rappresenta un momento di particolare rilievo istituzionale e umano. È in occasioni come queste che il ruolo pubblico ritrova il suo significato più autentico: riconoscere il merito, valorizzare l’esempio, dare voce a chi, spesso lontano dai riflettori, contribuisce quotidianamente a rafforzare il tessuto morale e civile della città. Un onore che richiama il senso più alto del servizio alla comunità, inteso come ascolto, presenza e capacità di rendere visibili le energie migliori del territorio.
La presenza delle istituzioni acquista valore reale solo quando sa farsi testimonianza attiva, quando è in grado di riconoscere e sostenere coloro che, con dedizione silenziosa e responsabilità concreta, intrecciano musica, cultura e solidarietà in un’unica e nobile trama, capace di generare coesione e consapevolezza. In questo solco si inserisce l’opera del Circolo Silone, che da decenni contribuisce a rendere Chioggia non solo più ricca di iniziative, ma più matura nella propria coscienza collettiva.
Un plauso sentito e convinto va a Nella e Giancarlo, autentiche anime dell’iniziativa: custodi appassionati di una visione culturale inclusiva, registi attenti e interpreti generosi di un impegno che ha saputo trasformarsi in valore condiviso. Grazie al loro operato, Chioggia si conferma comunità viva, solidale e partecipe, capace di guardare al futuro senza smarrire il legame profondo con la propria storia e con quel mare che, da sempre, ne plasma il carattere e l’identità.
GUARDA LA PRECEDENTI EDIZIONI
Cultura e solidarietà: Il Circolo Silone tramite la cultura aiuta l’Associazione Rem in favore di famiglie e persone fragili.