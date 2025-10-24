Dopo 10 anni il muro del cimitero…

C’era una volta un muro, quello di cinta del cimitero, diventato, nel tempo, il simbolo di un’inciviltà che feriva non solo gli occhi, ma anche l’anima della comunità: scritte ingiuriose, frasi d’amore sbiadite, insulti, scarabocchi, rabbia. Tutto lì, impresso sul muro che custodisce la memoria dei nostri cari.

E poi, un giorno, 10 anni fa — era il 24 ottobre 2015 — con un gruppo di amici si decise che quel muro non poteva più restare così. Stanchi di aspettare che “qualcun altro” facesse, decidemmo che quel qualcuno saremmo stati noi.

E così, in una mattina d’autunno, il “muro della vergogna” divenne il muro della “rinascita”. Oggi, 24 ottobre 2025, dieci anni dopo, quel muro è ancora lì: bianco, immacolato, dignitoso. (Alla faccia di coloro che dicevano che il giorno dopo sarebbe tornato come prima, oppure che doveva farlo il Comune e non i cittadini, ecc…).

Quel gesto di allora ha raccontato una verità semplice: magari i giovani hanno più bisogno di esempi che di rimproveri. E forse, chissà, qualcuno passando accanto a quel muro si ferma ancora un momento, guarda quel candore e pensa:“Ecco, questo lo hanno fatto loro“.”Questo, lo abbiamo fatto noi.”

