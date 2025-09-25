Home » Primo Piano » Proposta di lavoro: Operatore meccanico

Buongiorno, mi fa piacere segnalare una opportunità lavorativa suggerita da parte di un amico: …CERCASI GIOVANE, OPERATORE MECCANICO, PER LAVORAZIONI E CONTROLLI PRESSOFUSI IN ALLUMINIO A CODEVIGO… Ecco l’annuncio completo: Seralmet srl, ditta metalmeccanica con sede a Cambroso di Codevigo, che si occupa di lavorazioni e controllo su pressofusi in alluminio, cerca giovane risorsa da inserire nel proprio organico, in sostituzione di un pensionamento. E’ preferibile un titolo di studio professionale di operatore meccanico, ma valutiamo anche profili con altri titoli di studio. Si offre contratto in relazione all’esperienza pregressa. Preferibile residenza limitrofe alla sede aziendale. Si prega di inviare CV all’ indirizzo info@seralmet.it In bocca al lupo a tutte e tutti..