Offerte di lavoro! Da non perdere…

🚢 Offerta di Lavoro – Grimaldi Lines 🚢
Grimaldi Lines, da oltre sessant’anni operatore di primaria importanza a livello internazionale nel trasporto marittimo di merci e passeggeri, ricerca più di 600 lavoratori per attività lavorativa in navigazione.
📌 Posizioni aperte: 100 Camerieri, 50 Cuochi, 100 Aiuto Cuochi, 50 Baristi, 300 Addetti alle pulizie, 10 Elettricisti, 10 Idraulici, 10 Carpentieri e 30 Mozzi entry level
✅ Requisiti: Età minima: 18 anni, Disponibilità all’imbarco e alla condivisione dell’alloggio a bordo.
📍 Colloqui: i candidati selezionati potranno sostenere un colloquio con l’azienda presso il CPI di Chioggia il giorno 24 settembre.
📲 Come candidarsi:
