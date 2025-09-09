Auguri inizio anno scolastico: un Video!

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, si apre una pagina carica di aspettative, speranze e nuovi orizzonti. In un recente intervento istituzionale, il messaggio rivolto a studenti, insegnanti e famiglie è chiaro: la scuola non è più solo una fonte di nozioni, ma un luogo di crescita, innovazione e collaborazione.

Agli studenti si chiede curiosità, impegno e il coraggio di esplorare. Il fallimento non è più visto come una sconfitta, ma come un passaggio fondamentale per imparare e crescere.

Gli insegnanti non sono più solo figure che trasmettono conoscenza, ma facilitatori del pensiero critico e della creatività. Ogni lezione diventa un’opportunità per scoprire talenti nascosti, esplorare nuovi percorsi e stimolare la capacità di problem-solving.

Alle famiglie si ricorda quanto sia fondamentale il loro ruolo, non solo come supporto logistico, ma come parte attiva di questa comunità educativa. Il dialogo tra scuola e famiglia crea un terreno fertile per lo sviluppo delle nuove generazioni, permettendo ai ragazzi di crescere in un ambiente che valorizza la loro unicità.

In questo scenario, la scuola si propone come un ponte tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione, dove ogni studente è chiamato a essere protagonista del proprio percorso. La tecnologia e i nuovi approcci didattici diventano alleati per costruire un futuro solido, ma sempre con un occhio attento ai valori umani, alla crescita personale e alla creazione di una società più consapevole e preparata.

L’inizio dell’anno scolastico non è solo un momento di ritorno alla routine, ma un’opportunità straordinaria per costruire, insieme, il futuro che desideriamo.

” Buongiorno, come ogni anno a Settembre, ci si ritrova ad accogliere colori e forme che ciascuno di noi contribuirà a dipingere in quella tela bianca che è l’inizio dell’anno scolastico: docenti e dirigenti scolastici, genitori e famiglie, personale e collaboratori amministrativi e non ed, infine, istituzioni. Tutti con l’obiettivo di lavorare insieme per educare e istruire le giovani generazioni!   Giunga, a tutti voi, da parte mia e del Consiglio comunale, i migliori auguri di buon lavoro con l’auspicio che la scuola possa sempre essere intrepretata universalmente come fucina di idee e volano per il futuro, un laboratorio fatto di curiosità e impegno. L’augurio è che si possa sempre trovare la chiave del dialogo tra scuola e famiglia affinché sia sempre più lineare e coerente la consapevolezza di forgiare futuri cittadini consapevoli e responsabili. Sono certo che l’obiettivo di far vivere un’esperienza educativa stimolante e gratificante sarà raggiunto con successo, anche in questo nuovo anno scolastico. Questo il miglior augurio per tutti gli studenti, all’insegna dell’inclusione e della solidarietà”.

