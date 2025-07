Una festa dell’amicizia azzurra…

Nella splendida cornice della 86ª edizione della Sagra del Pesce di Chioggia, uno degli appuntamenti folkloristici e gastronomici più amati del Veneto, Forza Italia Chioggia ha organizzato una bella serata che ha saputo unire politica, convivialità e radicamento territoriale.

Ben 121 persone provenienti da tutta la provincia di Venezia e non solo hanno risposto all’invito azzurro per ritrovarsi lunedì 14 luglio nel cuore del centro storico di Chioggia alla presenza del segretario regionale di Forza Italia del Veneto Flavio Tosi, della sua vice Roberta Toffanin e del provinciale di Venezia Gianluca Forcolin, oltre a tutti gli amministratori azzurri chioggiotti.

“Alla Sagra del Pesce è sempre una bellezza ritrovarsi tra amici e colleghi azzurri, un grazie sincero a chi ha reso speciale questa tappa: i ragazzi e le ragazze dello stand ‘Un Mare di Bellezza’, i volontari di Titoli Minori, Fasolari e Impronta. Il loro impegno ha dato valore autentico alla serata”.

L’evento è stato anche l’occasione per vivere una serata nel segno delle tradizioni locali, tra i sapori del mare e la voglia di condividere idee, progetti e una visione comune per il futuro del territorio. Un momento che ha saputo coniugare il piacere della buona tavola – grazie a un ricco menù con piatti tipici della cucina clodiense – con il confronto politico e la vicinanza alla cittadinanza.

“Anche quest’anno abbiamo voluto essere presenti in una delle manifestazioni simbolo della nostra città. Non solo per festeggiare le nostre tradizioni, ma per ribadire il nostro impegno: essere tra la gente, ascoltare, partecipare, creare connessioni vere. È questo il nostro modo di fare politica”.

Anche con eventi come questi, Forza Italia Chioggia continua a confermarsi una presenza attiva e riconoscibile sul territorio, capace di coniugare passione politica, identità locale e spirito di squadra. La serata si è inserita in un contesto più ampio, quello della Sagra del Pesce, che per dieci giorni ha portato nel cuore di Chioggia musica, spettacoli serali gratuiti, piatti tradizionali e l’energia di una città che vive con orgoglio il proprio legame con il mare. Nata nel 1938, la Sagra rappresenta oggi una delle “Meraviglie Italiane”, capace di attrarre migliaia di visitatori ogni anno.