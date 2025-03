Home » Attività politica » Industria giù e servizi sù!

Dati Istat alla mano, è sotto gli occhi di tutti come nel 2024 il settore industriale lanci il suo segnale d’allarme: il fatturato crolla del – 4,3% (2023, semplice frenata allo -0,7%) e la produzione soffre, con un calo dei volumi del – 3,2%, aggravando la tendenza negativa già registrata nel 2023. Al contrario, il settore dei servizi mostra una crescita, seppur più moderata (+1,3% in valore), confermando che il tessuto produttivo italiano ha ancora potenziale, ma necessita di politiche economiche coraggiose e concrete. Le ricette azzurre sono da concretizzare nell’azione di governo e quindi continuiamo a sostenerlo: riduzione della pressione fiscale, taglio del cuneo fiscale, miglior accesso al credito per le imprese, meno burocrazia se non serve, incentivi agli investimenti e all’innovazione. La ricetta per rilanciare l’industria e l’occupazione passa da qui! Il nostro impegno è chiaro: valorizzare chi lavora e produce, restituendo slancio al Made in Italy, alla manifattura e al sistema industriale che hanno reso grande il nostro Paese. Magari utilizzando il settore dei servizi che in questi ultimi anni sta godendo di un momento positivo 💪🇮🇹