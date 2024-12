Ascolto e soluzioni per i bagnini!

Infine, un altro aspetto critico riguarda i minorenni.

La decisione di riservare l’esercizio dell’attività ai maggiorenni è condivisibile. Tuttavia, non si comprende perché chi è minorenne con brevetto non possa più utilizzare tale titolo. Allo stesso modo, chi ha già esercitato la professione per una o due stagioni non dovrebbe essere escluso dalla possibilità di farlo di nuovo. A queste difficoltà si aggiungono recenti disposizioni delle Capitanerie di Porto: le nuove norme impongono l’obbligatorietà del servizio di salvataggio anche nei periodi di bassa stagione, come maggio e settembre. Questo aumenta ulteriormente le pressioni sulle attività economiche e la carenza di personale disponibile.