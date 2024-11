Scrutatori ai seggi: scade 30/11

Il Sindaco con pubblico manifesto invita gli elettori che desiderano essere iscritti nell’albo degli scrutatori ai seggi a farne apposita domanda entro il 30 di novembre . Qualora la domanda venga accolta non occorre rinnovarla ogni anno, in quanto l’iscrizione rimane valida finchè non si perdono i requisiti, oppure se ne chieda la cancellazione con motivazione. Per poter svolgere la funzione di scrutatore di seggio è necessario essere inseriti nell’Albo delle persone idonee a ricoprire tale incarico depositato presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Chioggia. ( SCARICA IL MODULO )

La nomina degli scrutatori di seggio e dei supplenti avviene in occasione di ogni consultazione elettorale, mediante nomina e in subordine mediante sorteggio da parte della Commissione Elettorale Comunale, previa pubblicazione di apposito manifesto. In caso di rinuncia all’iscrizione nell’albo delle persone idonee all’Ufficio di Scrutatore di seggio elettorale consegnare il modulo di rinuncia entro dicembre di ogni anno. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957: “Approvazione del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati”. Decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960: “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali”. Legge n. 120 del 30 aprile 1999:”Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonchè disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale”. Art. 9, che sostituisce l’art. 1 della legge n. 95 del 08 marzo 1989 (Norme per l’istituzione dell’albo e per il sorteggio delle persone idonee all’ufficio di scrutatore