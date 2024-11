Invito speciale: pranzo di Natale

La tradizionale conviviale di Natale di Forza Italia si terrà sabato 30 novembre, nella splendida cornice di San Donà di Piave: ore 13 presso Ristorante “Forte del 48”, Via Vizzotto, 1

Un momento speciale, in cui avremo l’onore di ospitare il Sen. Maurizio Gasparri e con la partecipazione del Segretario regionale del Veneto, l’Europarlamentare On. Flavio Tosi. A fare gli onori di casa ci sarà il segretario provinciale On. Gianluca Forcolin.

Un’occasione per celebrare insieme i risultati raggiunti in questo 2024 giunto quasi al termine, consolidare i legami che ci uniscono in questa esperienza con tanti nuovi amici e volgere lo sguardo con fiducia e determinazione verso le sfide del futuro, il tutto in un’atmosfera accogliente e rilassata, ma carica di energia e spirito natalizio.

– Pranzo: 30 euro a persona –

✍️ Ti invitiamo a confermare la tua presenza entro sabato 23 novembre, contattando la Segreteria Organizzativa Provinciale ai seguenti riferimenti:

📞 Renata: 335 5869581

📞 Mauro: 338 8952195

🙏 Non mancare a questo momento di aggregazione e condivisione, per brindare insieme alla nostra passione comune per il territorio e per i valori di Forza Italia.

🎁 Ti aspettiamo con entusiasmo e gioia per celebrare insieme!