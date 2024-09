Una cittadella dello sport a Sottomarina

La città di Chioggia ha segnato una svolta storica con la presentazione ufficiale. nel dicembre scorso, del MASTERPLAN della CITTADELLA DELLO SPORT a Sottomarina: progetto che si propone di rivoluzionare il panorama sportivo e sociale del territorio. Una pista d’atletica c’era all’Isola dell’Unione ma l’amministrazione precedente la ha tolta, un progetto di piscine coperte c’era in zona Arena ma le precedenti amministrazioni hanno accantonato i progetti per fare altro… ora pista d’atletica, piscine e tanto altro sono previste nella zona degli orti in viale Mediterraneo a Sottomarina.

Dopotutto, era nel programma elettorale della Giunta Armelao e sindaco con assessore ai lavori pubblici hanno seguito la proposta del masterplan della Cittadella dello Sport di Chioggia, progettato dallo Studio BS Progetti srl di Pianiga, come traccia per il futuro dello sport, dell’agonismo e del tempo libero in città, per i nostri atleti, cittadini e turisti.

Il progetto della Cittadella dello Sport si configura come un complesso innovativo, in grado di soddisfare le diverse esigenze del mondo sportivo. Tra gli elementi di spicco vi è una pista di atletica moderna, che rappresenta la prima fase di realizzazione, già finanziata con un accantonamento di 1,5 milioni di euro. Questo impianto sarà destinato non solo agli atleti professionisti, ma anche a chi desidera praticare sport a livello amatoriale, ma eventualmente anche per le scuole, creando così una sinergia tra agonismo, istruzione e attività ricreative.

Ovviamente, il progetto è la base, le fondamenta per un rinnovo infrastrutturale sportivo in Città, atteso da decenni. La visione è strategica per puntare a strutture adeguate per competizioni nazionali ma anche per salute, sport e socialità.

Questo progetto deve diventare fonte di dialogo costruttivo tra istituzioni e realtà sportive locali e la sua realizzazione nascerà dall’ascolto delle esigenze del territorio e dalla volontà di creare strutture in grado di rispondere alle diverse necessità della comunità.

Dettagli tecnici del progetto

Il masterplan della Cittadella dello Sport si articola su più livelli, comprendendo una serie di strutture diversificate per offrire una vasta gamma di attività. Il progetto prevede la riqualificazione di un’area attualmente degradata ai margini della città, trasformandola in un parco sportivo di ampio respiro. Le direttrici dei percorsi, attualmente segnate dalla presenza di orti urbani, verranno integrate nel nuovo disegno dell’area, valorizzando gli spazi esistenti.

La Cittadella comprenderà, tra le altre cose:

Una pista di atletica con tribuna e locali di servizio per gli atleti, estesa su 400 metri e dotata di otto corsie. All’interno della pista saranno presenti spazi dedicati al lancio del disco, del martello, e alle discipline del salto in alto e in lungo.

con tribuna e locali di servizio per gli atleti, estesa su 400 metri e dotata di otto corsie. All’interno della pista saranno presenti spazi dedicati al lancio del disco, del martello, e alle discipline del salto in alto e in lungo. Un’arena polifunzionale capace di ospitare fino a 2.500 persone, destinata a competizioni di basket, pallavolo, calcio a 5, e ad eventi di grande portata come concerti e festival.

capace di ospitare fino a 2.500 persone, destinata a competizioni di basket, pallavolo, calcio a 5, e ad eventi di grande portata come concerti e festival. Una piscina coperta , pensata per ospitare gare agonistiche, dotata di vasche di dimensioni olimpioniche e semiolimpioniche, con tribune capaci di accogliere fino a 500 spettatori.

, pensata per ospitare gare agonistiche, dotata di vasche di dimensioni olimpioniche e semiolimpioniche, con tribune capaci di accogliere fino a 500 spettatori. Spazi verdi e piste ciclabili, che faranno da collegamento tra i vari impianti, garantendo accessibilità sostenibile a piedi o in bicicletta.

Particolare attenzione è stata data all’integrazione tra architettura e paesaggio: la Cittadella sarà immersa in un contesto di verde urbano, con alberature e aree coltivate che richiamano la tradizione agricola del territorio, offrendo al tempo stesso un ambiente rilassante e rigenerante per i cittadini e gli atleti. Tra gli elementi più innovativi spicca un “ponte verde”, un sovrappasso ciclopedonale che permetterà di accedere comodamente al parco sportivo senza interrompere la continuità del paesaggio circostante.

Il ruolo dello sport come collante sociale

Uno degli aspetti più significativi del progetto è il suo valore sociale. La Cittadella dello Sport non sarà solo un luogo per praticare attività fisica, ma diventerà anche un punto di riferimento per la coesione della comunità. Il progetto è quindi visto come un’opportunità per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, creando spazi in cui le persone possano incontrarsi, collaborare e costruire relazioni attraverso lo sport.

La realizzazione della Cittadella dello Sport si inserisce all’interno di una strategia più ampia di rilancio del territorio di Chioggia, che punta a valorizzare le risorse locali, attrarre investimenti e promuovere il turismo sportivo. Grazie a impianti moderni e competitivi, la città potrà candidarsi per ospitare eventi di rilievo, consolidando il proprio ruolo nel panorama sportivo regionale e nazionale.

La Cittadella dello Sport rappresenta quindi non solo un’opera infrastrutturale, ma un simbolo di rinascita per Chioggia, che guarda al futuro con ambizione e determinazione, pronta a diventare un punto di riferimento per lo sport e il benessere.